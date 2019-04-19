عمرو رمزي يحضر حفل ختام الأنشطة الطلابية لجامعة بني سويف

حضر الفنان عمرو رمزي والمخرج محمد يوركا فعاليات حفل ختام الأنشطة الطلابية، ومسابقة المواهب بين الكليات العملية لجامعة بني سويف، صيدلة، طب أسنان، علوم من بين 36 متسابقا لجامعة بني سويف، صيدلة، طب أسنان، علوم من بين 36 متسابقالعام 2019. جدير بالذكر أن أعضاء لجنة التحكيم كانت برئاسة الفنان عمرو رمزي، والشاعر والأديب د. نور سليمان، والمايسترو إيمان جنيدي، المخرج محمد يوركا.



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