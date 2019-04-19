نشرت الفنانة هنا الزاهد "بوستر" جديدا لمسلسلها "الواد سيد الشحات" والذي سيعرض خلال السباق الرمضاني 2019، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت "الزاهد" في الصورة بصحبة الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن "توتا" مرتدين الملابس الهندية، معلقة: "الموضوع كبير.. استنونا في رمضان على DMC". يذكر ان العمل من بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تنشر البوستر الدعائي لـ الواد سيد الشحات " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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