صلاح عبد الله غريب الأطوار في شقة فيصل

يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل «شقة فيصل» للنجم كريم محمود عبد العزيز والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

وأكد صلاح عبد الله، في بيان صحفي، أنه يقدم شخصية تدعي "فيصل" وهي محور الحدث وهذا ما يرجع إليه تسميه العمل "شقه فيصل"، والشخصية تندرج تحت منطلق "غريب الأطوار" فنجد فيها

أكثر من اختلاف في الحالة النفسية والمظهر الاجتماعي والفكر المستقل وغيرها.

وأضاف "عبد الله" أن المفاجآت تزيد وذلك عندما يلتقى فيصل نجله لأول مرة والذي يجسد هذه الشخصية الفنان كريم محمود عبد العزيز، لافتا إلى أنه هذه القصة ستشهد عدة مراحل

مختلفة الأبعاد لم ولن يتوقعها أحد بسهولة وهذا يرجع إلى الإبداع والتألق في فن كتابة السيناريو الجديد من نوعه.

جدير بالذكر أن مسلسل «شقه فيصل» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، أيتن عامر، نسرين أمين، أحمد فتحى، وائل نور، مصطفى أبو سريع، أحمد حلاوة، مي القاضي، وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار محمد صلاح عزب، وإخراج شيرين عادل.