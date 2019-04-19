داليا البحيري وأحمد فريد وهبة الأباصيري يفتتحون ملتقى الإبداع بشبرا.. غدا

تعقد غدا السبت في العاشرة صباحا بشبرا الخيمة، أولى دورات الملتقى الأول للإبداع والتي يرأسها المصمم المصري عمرو حلمي من تنظيم مؤسسة الفنون السبعة وملتقى المصممين المصريين، في مجالات السينما والنحت والرسم والتصميم الصناعي والتصوير وفن

الطهي وتصميم الأزياء والكتابة الإبداعية.

وسيتم فيها عقد ورشة عمل في هذه المجالات مع تكريم مجموعة من النجوم فيها ومنهم النجوم داليا البحيري وهبة الأباصيري وأحمد فريد والسيناريست

شريف بدر الدين وعدد من المصممين المحترفين منهم المصمم المعماري نبيل غالي وكريم مختجيان ومنتصر عبد المنعم وشريف مرسي وسارة الشايب ونضال بدر وايهاب مختار ومصمم الاكلات محمود يوسف وطبيب اسنان المشاهير محمد عماد واحمد عمرو حلمي ومصمم الأزياء محمد سامي واكرم يسري وينسق الورشة عمرو حلمي.