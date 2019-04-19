تعقد غدا السبت في العاشرة صباحا بشبرا الخيمة، أولى دورات الملتقى الأول للإبداع والتي يرأسها المصمم المصري عمرو حلمي من تنظيم مؤسسة الفنون السبعة وملتقى المصممين المصريين، في مجالات السينما والنحت والرسم والتصميم الصناعي والتصوير وفنالطهي وتصميم الأزياء والكتابة الإبداعية.
وسيتم فيها عقد ورشة عمل في هذه المجالات مع تكريم مجموعة من النجوم فيها ومنهم النجوم داليا البحيري وهبة الأباصيري وأحمد فريد والسيناريست
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري وأحمد فريد وهبة الأباصيري يفتتحون ملتقى الإبداع بشبرا.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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