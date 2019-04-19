بالصور: كايلي جينر بإطلالة جريئة وعارية تماماً لأول مرة لصالح مجلة V Magazine

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 أبريل 2019 07:08 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

خضعت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لجلسة تصوير مثيرة لصالح مجلّة “V Magazine” بملابس شفافة أظهرتها وكأنها عارية تماما.

وقامت الأخت الأصغر سنا من أخوات كارداشيان جينر بالتفاخر بثدييها في الصور الحميمة التي التقطها المصور نيك نايت.

الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، والأخت الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، لم تتردّد أبداً في الخضوع لجلسة التصوير المثيرة هذه والتي ستُنشر في في المجلّة ابتداءً من 31 آب.

قامت كايلي بتحويل صورتها للصور الناهضة ، حيث قامت بتبديل شعرها الأسود ذي العلامة التجارية لشعر مستعار أشقر بلاتيني وتغطي جانب وجهها بمكياج لامع أزرق.

وتُعتبر هذه الصور الأجرأ لكايلي لغاية اليوم إذ لم تنشر من قبل صورها وهي عارية تماما. يُذكر أنّ المصوّر نيك نايت هو الذي التقط هذه الصور لكايلي والتي تظهر فيها بفساتين شفافة كشفت عن مفاتنها.

وقالت للمجلة “كان هذا في الواقع أول إطلاق نار عاري”.

وقالت كايلي في حديثٍ للمجلّة “هذه كانت أول جلسة تصوير عارية لي بالرغم من أنني أنشر دائماً الصور المثيرة”.

معجبي Kylie معتادون على رؤية النجمة وهودي ترتدي الثياب الضيقة والبيكيني على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن صور مجلة V “V Magazine” هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها نجمة الموضة إلى سيدة أعمال عارية تمامًا.

وقالت لمجلة Interview العام الماضي إنها تجدها في توازن صعب بين احتضان جانبها المثير والحفاظ على مكانتها كمثال يحتذى به.

وقالت: “أشعر بالضغط عندما أقوم بالتقاط صور وأشياء مثيرة ، أو إذا كنت أرغب في نشر صورة”.

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“أريد أن أكون قدوة جيدة ، ولكني أريد أيضًا أن أكون أنا”.

في هذه الأثناء ، كشفت كايلي ، التي احتفلت بعيد ميلادها في وقت سابق من هذا الشهر ، عن شعورها بأنها “امرأة عجوز” محاصرة في جسد شابة بالغة.

بدأت رواية نجمة الواقع إمبراطوريتها التجارية Kylie Cosmetics العام الماضي واعترفت بأنها يجب أن تكبر بسرعة لأن عليها أن تتعلم كيفية التعامل مع أموالها وتوسيع علامتها التجارية.

وتحدثت في حلقة جديدة من كتاب Life of Kylie ، فقالت: “ما زال غالبية الأطفال الذين يبلغون من العمر 19 عامًا في مرحلة” محاولة اكتشافها “أو في الكلية ، وأنا مثل المسؤوليات الرئيسية. أشعر كأنني امرأة عجوز صغيرة عالق في جسم البالغ من العمر 19 عامًا. ”