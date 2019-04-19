نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ارتدى "روب الحمام" الخاص بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، صورةً التقطتها لزوجها فادي الهاشم، طبيب الأسنان اللبناني، من الخلف، ونشرتها من خلال خاصية "إنستغرام ستوري"، حيث أحرجته عندما أخطأ في ارتداء "روب الحمّام"، الخاص بها.

وبدا اسم "نانسي"، منقوشًا على الروب من الخلف، وكان زوجها يقف في مواجهة النافذة، وأوضحت، أن الأمر اختلط على الدكتور فادي، ما يعني أنه أخطأ، إلا أنها أخذت الأمر بطريقة طريفة، حيث قالت لزوجها "أجيبلك قهوة".

وعلّقت نانسي عجرم، على الصورة قائلةً: "عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟".

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يُذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا عام 2008، وبدأت علاقتهما عام 2005، ولدى الثنائي 3 بنات هم ميلا وآيلا وليا.

وعادت نانسى عجرم، قبل أيام لاستئناف نشاطاتها الفنية، بعد أن توقفت بسبب ولادة ابنتها الثالثة، وأطلقت من خلال شركة "دو"، الإماراتية خدمة إلكترونية اسمها "عالم نانسي"، لتشهد عودتها الفنية.