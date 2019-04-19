ليلى علوي تشارك في إحياء يوم التراث العالمي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرصت الفنانة ليلى علوى على تلبية دعوة وزيرة السياحة رانيا المشاط للمشاركة في احتفالية يوم التراث العالمي التي أُقيمت بمدينة الاقصر يوم أمس.

وسافرت برفقة صديقتها الفنانة يسرا مع رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين الحكوميين للمشاركة بالاحتفال الذي أُقيم بمنطقة البر الغربي في الاقصر وتضمن الاعلان عن كشفٍ أثري كبير هناك ضمن الكشوفات الاثرية الهامة التي تعمل عليها وزارة الاثار في الوقت الحالي. كما جرى ازاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه.

وحرصت "علوي" على نشر صور من الزيارة عبر حسابهيا على "انستغرام" و"فيسبوك". حيث التقطت صورة برفقة يسرا ووزيرة السياحية وعلقت عليها قائلة "نحتفل اليوم مع العالم كله باليوم العالمي للتراث، يوم مهم بنتذكر فيه حضاراتنا المختلفة وبنلقي الضوء عليها ولحد دلوقتي بنتعلم منها، لأن الهدف من اليوم ده هو تعزيز الوعي الثقافي بأهمية التراث الثقافي والمحافظة عليه".

وأضافت "لأنه من الواجب علينا نحافظ على تراثنا ونحميه وبحزن حقيقي آسفه على الحريق اللي حصل بكاتدرائية النوتردام واللي لامسين الحزن من العالم كله على صرح عظيم زي ده ، ويمكن دي حاجه تدق ناقوس على ان اد ايه التراث مهم وكل واحد فينا معني بيه وبيشكل جزء من وجدانه".

