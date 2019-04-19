نجوى كرم لـ الخليج 365: صورت "ملعون أبو العشق" بـ 3 دقائق ونصف فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - قالت الفنانة نجوى كرم في دردشة مع "الخليج 365" تعليقًا على نجاح كليب "ملعون أبو العشق"، سرت مثلي مثل كل الناس، وكنت أريد أن أدبك في الساحة وكأنني شخص عادي".



وتابعت: "رفضت خلال التصوير أن يكون هناك مكبرات صوت مثلما يحصل كل مرة في أيّ عمل نصوره، وترجلت من سيارتي فجأة ورقصت وصورت الأغنية بـ 3 دقائق ونصف الدقيقة فقط".



وعن عودة التعاون بينها وبين الشاعر والملحن عماد شمس الدين بأغنية "كتير حلو"، قالت نجوى لـ"الخليج 365": رجعتنا كتير حلوة والخطوة كانت جميلة وكتير هلقد، وتابعت: "عماد له "أفشاته" وأؤمن أننا توأمان وننجح معًا مثلما نجحنا بـ "ما بسمحلك، وحكم القاضي، وروح روحي" وغيرها الكثير من الأغنيات.

Advertisements



وما هي المفاجآت التي وعدتِ الجمهور بها؟

-هناك مفاجأة وقلت للذين يحبونني ولمن لا يحبني، أنّ شهر 4 هو شهر المفاجآت، والكل انتظر ألبومًا وأغاني جديدة ، ووعدت الجميع أنني سأفجر مواهبي التي لم أقم بها خلال الأربع سنوات الماضية التي اكتفيت فيها بإصدار "سينغل".

قبل إنطلاق باخرة "ستارز أون بورد"...هكذا كانت أجواء الفنانين في بيروت

كما نشرت نجوى تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، كشفت فيها عن إطلاق عطر يحمل اسمها يوم الاثنين المقبل في ٢٢ أبريل، في متجر عود ميلانو في وسط بيروت، بين الساعة ٥ والـ ٦ مساءً . كما تحدثت مصادر صحافية عن تصوير نجوى إعلانًا لصالح إحدى شركات الاتصال، ويشاركها الإعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب. وتمّ تأكيد هذا الخبر من خلال انتشار صورة تجمع بين شيرين وشقيق نجوى، طوني أبي كرم الذي بات يرافقها مؤخرًا في الكثير من المناسبات.

فنانون في حضرة الطبيب النفسي... من حلا الترك إلى يسرا وإليسا تجارب تستحق أن تُروى

إليسا ترفع الصوت عالياً وتستنجد بوزيرة الداخلية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"