شاهد: أحلام.. أصالة ظلمتني.. والأخيرة.. “سامحيني رمضان جاي”

نشرت المطربة الإماراتية أحلام، تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، وجهت فيها الحديث للمطربة السورية أصالة، وذلك في إطار ردها على إحدى متابعاتها. وبين السطور ظهر أن أحلام، هنأت أصالة، على نجاح أغنيتها الأخيرة ”بنت أكابر“، والتي أطلقتها ككليب غنائي قبل أيام، ولاقت نجاحًا كبيرًا، قبل أن تعود أحلام، وتحذف تهنئتها. وبعد نشر أحلام، تغريدتها، تجاهلت أصالة، الرد عليها، وهو ما جعل إحدى المتابعات تطلب من أصالة، الرد على تهنئة أحلام، وهو ما أشعل فتيل الأزمة بين أصالة وأحلام. فكتبت أحلام، ردًا على ما طلبته متابعتها من أصالة، قائلة: ”أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْ، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فن جميل“.

وأضافت أحلام، ”وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم“. وأثار هذا الرد، حفيظة أصالة، التي ردت على أحلام، طالبًة منها عدم الحديث في موضوعات لا معنى لها، لافتًة إلى أنهما كبار، وأنه لا أحد ظلم الآخر. ثم خاطبت عاطفتها مشيرًة إلى أنها ملكة ومتسامحة، وطلبت منها أن تسامحها، خاصًة أن شهر رمضان اقترب، ثم شكرتها على تهنئتها. وكتبت أصالة: ”أحلام ياعزيزتي دائمًا، خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم“. وتابعت المطربة السورية: ”خلص ياحلّومة، وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة، وسامحيني خصوصًا وجاية رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكرًا جزيلًا (هي من جدّ شكرًا) وخلص“. ومن المعروف أن هناك صداقة فنية جمعت بين أصالة وأحلام، منذ سنوات طويلة، ووقعت خلافات عديدة تحدثتا عنها في لقاء قديم استضافت خلاله أصالة عبر برنامجها ”صولا“ عام 2014 أحلام، حيث كان الحوار وقتها ينم عن خلاف مسبق ترك العديد من الرواسب، فحاولت أحلام عدة مرات خلال ذاك الحوار أن تحرج أصالة.

هذا بالإضافة لخلافات بسيطة متلاحقة انتهت بخلاف أكبر عام 2018، عندما أعلنت الـ MBC استبدال أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم ”ذا ڤويس“، حيث هنأت أصالة نوال عبر ”انستغرام“، ما تسبب في إلغاء متابعة أحلام لها عبر مواقع التواصل، وهو ما اضطر أصالة للاعتذار علنًا. ومؤخرًا التقت أحلام بنوال الكويتية بعد أشهر من الصلح عبر الهاتف في أحد برامج الإعلامي علي العلياني، حيث عادت النجمتان والتقتا وجهًا لوجه، ثم بدأ تراشق التلميحات بين أحلام وأصالة عبر تغريدة كتبتها أصالة عن المنافقين والمنافقات فردت أحلام ”الله يبعدهم عننا أنا ونوال“.