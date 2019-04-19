محمد بهجت يكشف كواليس الحلقة الثالثة من "الأبواب المغلقة" قبل عرضها

كشف الفنان الشاب محمد بهجت، عن كواليس الحلقة الثالثة "تشكيل الميكروباص" من برنامج "الأبواب المغلقة" للإعلامي جورج قرداحي، الذي من المقرر عرضه خلال الموسمالرمضاني المقبل.
وأكد "بهجت" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الحلقة تدور حول ثماني أفراد مجرمين
وأضاف محمد أنه تعرض لبعض الإصابات خلال هذه الحلقة، لافتًا إلى أنه سعيد بالحلقة ويتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين عند عرضها.
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