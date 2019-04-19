شاهد.. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة خاصة لوالده

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، علي توجيه رسالة لوالده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعد أدائه الرائع في مسرحية "الملك لير" التي تعرض حاليًا علي خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.
نشر الفيشاوي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لوالده من المسرحية وعلق عليها فقال: "أنا فخور بكوني ابنك.. ستظل إلي الأبد أسطورة".
جدير بالذكر أن مسرحية "الملك لير"، انطلقت أولى
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