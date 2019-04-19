الليلة.. حفل غنائي يجمع ماجد المهندس وإليسا في جدة

يستعد المطرب ماجد المهندس الليلة، لإحياء حفل غنائي كبير، بمصاحبة المطربة اللبنانية إليسا، بإحدي الفنادق الكبرى بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يقدم المهندس، خلال الحفل باقة من أروع أغانيه الرومانسية التي تشعل جمهوره بالحماس، منها "أنا حنيت،
يشار الي أن هذه هي المرة الأولي التي يجتمع فيها ماجد المهندس وإليسا في حفل غنائي بالسعودية، لكنهما اعتادا علي الظهور معًا أكثر من مرة في حفلات رأس السنة بدبي.
جدير بالذكر أن آخر أعمال ماجد المهندس هى أغنية "غيرك ف لا"، من كلمات عبدالله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمى، وتوزيع سيروس.
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