كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في "شقة فيصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان صلاح عبد الله، في مسلسل "شقه فيصل" للنجم كريم محمود عبد العزيز في السباق الرمضاني المقبل.

وأكد "عبد الله" بأنه يقدم شخصية تدعي "فيصل" وهي محور الحدث وهذا مايرجع اليه تسميه العمل "شقه فيصل" وذلك بخلاف تقديمه لشخصيه تندرج تحت منطلق "غريب الأطوار" فنجد فيها أكثر من اختلاف يتفقوا عليه البعض لعده أسباب مختلفة الا وهي الحالة النفسية والمظهر الإجتماعي والفكر المستقل وغيرها.

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وأضاف "عبد الله" بأن تكثر المفاجآت وذلك عندما يتم اللقاء الذي يجمع بينه وبين نجله لأول مرة والذي يجسد هذه الشخصية الفنان كريم محمود عبد العزيز في "شقة فيصل" وتدور بينهم الأحداث .

وأضاف بأنه هذه القصة ستشهد عدة مراحل مختلفة الأبعاد لم ولن أحد أن يتوقعها بسهوله وهذا يرجع الي الإبداع والتألق في فن كتابه السيناريو الجديد من نوعه.

جدير بالذكر بأن مسلسل "شقه فيصل" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم كريم محمود عبد العزيز ‘ صلاح عبد الله ‘أيتن عامر‘ نسرين أمين ‘ أحمد فتحى‘ وائل نور ‘مصطفى أبو سريع ‘ أحمد حلاوة ‘ مي القاضي وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار محمد صلاح عزب وإخراج شيرين عادل.