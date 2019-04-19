انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تكشف سبب حريق كاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - قالت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، إنها توصلت إلى السبب الذي يرجح وقوفه وراء الحريق الذي التهم جزءاً كبيراً من كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس، يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول في الشرطة، دون الإفصاح عن اسمه، "أن المحققين يعتقدون أن تماساً كهربائياً أدى إلى اندلاع حريق الكاتدرائية، على الأرجح.. إنهم أجروا تقييما أولياً للكاتدرائية، لكنهم لم يفحصوا بعد مبنى الكاتدرائية لأسباب تتعلق بإجراءات السلامة".

وأضاف المسؤول أن الصرح التاريخي تم تدعيمه بألواح خشبية لإسناد بعض الأجزاء الهشة من الجدران.

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وكان مكتب المدعي العام في باريس قال، في وقت سابق، إن المحققين ما زالوا يبحثون في أسباب الحريق، وأجروا مقابلات مع نحو 40 شخصاً حتى يوم الخميس.

واندلع حريق هائل، مساء الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، وتسببت النيران التي استمرت لنحو 15 ساعة بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 متراً.

وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا، حيث يزورها ملايين السياح سنوياً، وبدأت أعمال بنائها عام 1163، وانتهت عام 1345، وأدّت دوراً تاريخياً؛ إذ اعتاد ملوك فرنسا في الماضي القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، لكي تصبح بذلك أشهر كاتدرائية فرنسية نظراً لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.