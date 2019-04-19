بالصور.. نجمة لفرقة "سايبرس هيل" على رصيف الشهرة في هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرقة "سايبرس هيل" تدشن نجمتها على رصيف الفن في هوليوود

دشنت فرقة الهيب هوب الأمريكية اللاتينية "سايبرس هيل" نجمتها على رصيف الشهرة والفن في هوليوود في لوس أنجلوس، الخميس.





وقال لورنس ماجراد المعروف باسم "دي جاي ماجز": "كنا نسير على هذا الرصيف ونحن صغار وننظر إلى تلك النجمات، ولم نكن لنتصور يوما أننا سنحصل على نجمة هنا".





وأضاف: "نحن نمثل الهيب هوب وذوي الأصول الأمريكية اللاتينية والأحلام والموسيقى.. إنه أمر رائع أن نحتفل بذلك مع العائلة".

وكانت الفرقة تألفت قبل 30 عاما في لوس أنجلوس، وهي أول فرقة من أصول أمريكية لاتينية تحصل على أسطوانة بلاتينية.

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ومن جهته، قال لويس فريز الملقب "بي-ريل": "كنت عضوا في عصابة، ولا تتوافر الكثير من السبل للخروج من هذا الوسط فإما السجن وإما المقبرة، ووجد فيّ إخواني شيئا ما ووضعوني على الطريق الصحيح لأعمل في الموسيقى معهم".





واستوحى أعضاء الفرقة، التي باعت أكثر من 3 ملايين أسطوانة من ألبومها الثاني "بلاك صنداي" في 1993، اسم "سايبرس هيل" من شارع في الحي الذي نشأوا فيه.





وأصدرت الفرقة ألبومها الأخير "إليفنتس أون أسيد" في سبتمبر/أيلول 2018.



