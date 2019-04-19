صلاح عبد الله يكشف عن دوره في شقة فيصل

يشارك الفنان صلاح عبد الله، في مسلسل "شقه فيصل" للفنان كريم محمود عبد العزيز في السباق الرمضاني المقبل.

وأكد "عبد الله" أنه يقدم شخصية تدعي "فيصل" وهي محور الحدث وهذا ما يرجع اليه تسميه العمل "شقة فيصل".

وأضاف "عبد الله" أن تكثر المفاجآت وذلك عندما يتم اللقاء الذي يجمع بينه وبين نجله لأول مرة والذي يجسد هذه الشخصية الفنان كريم محمود عبد العزيز في "شقة فيصل" وتدور بينهم الأحداث .

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وجدير بالذكر أن مسلسل "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، أيتن عامر، نسرين أمين، أحمد فتحى، وائل نور، مصطفى أبو سريع، أحمد حلاوة، مي القاضي، سيناريو وحوار محمد صلاح عزب، إخراج شيرين عادل.

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