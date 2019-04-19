الفنان أحمد مالك يروج لمسلسه الجديد

القاهرة - لايف ستايل
روج الفنان أحمد مالك، لمسلسله الجديد "زي الشمس" الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر "مالك" بوستر المسلسل عبر حسابه، وعلق
عليه قائلًا: "مسلسل زي الشمس..رمضان ٢٠١٩"، وانهالت عليه التعليقات الإيجابية من متابعيه الذين أبدوا الكثير من الحماس في انتظاره، كما حرص عدد
من نجوم الفن علي تهنئته أبرزهم الفنانة مي عمر.
يذكر أن يشارك أحمد مالك بطولة مسلسل "زي الشمس"، كلًا من: جمال سليمان، دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داود، سوسن بدر، تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري
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