الفنان أحمد مالك يروج لمسلسه الجديد

روج الفنان أحمد مالك، لمسلسله الجديد "زي الشمس" الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر "مالك" بوستر المسلسل عبر حسابه، وعلق

عليه قائلًا: "مسلسل زي الشمس..رمضان ٢٠١٩"، وانهالت عليه التعليقات الإيجابية من متابعيه الذين أبدوا الكثير من الحماس في انتظاره، كما حرص عدد

من نجوم الفن علي تهنئته أبرزهم الفنانة مي عمر.

Advertisements

يذكر أن يشارك أحمد مالك بطولة مسلسل "زي الشمس"، كلًا من: جمال سليمان، دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داود، سوسن بدر، تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري

قد يهمك أيضا:مالك سعيد بعرض "ليل خارجي" في مراكش

أحمد مالك يبيّن سعادته بمشاركته في "الضيف"