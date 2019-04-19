سامح الصريطى يروج لـ مملكة الغجر

روج الفنان سامح الصريطى لمسلسله الجديد "مملكة الغجر"، وطرح أفيش له من المسلسل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الصريطي قائلا: "انتظروا المسلسل فى رمضان".

مملكة الغجر من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن المُقرر عرضه في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، وقد تم طرح الأفيش الرسمى له من تصوير وتصميم شريف مختار.

يتناول مسلسل "مملكة الغجر" حياة الغجر بشكل جديد، ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، ويشارك في بطولته سامح الصريطي، أحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وغيرهم.

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