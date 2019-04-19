فيلم ''آدم" يُمثل المغرب في مهرجان كان السينمائي

حققت مريم التوزاني نجاح جديد باختيار فيلمها "آدم" لتُمثيل المغرب في مهرجان كان السينمائي في دورته 72.

وجاء هذا الاختيار بعد تألق الفنانة المغربية من خلال إخراجها لفيلمين قصيرين وهما "عندما ينامون" ، و"آية تذهب إلى الشاطئ ، اللذان حازا على جوائز مُهمة بمختلف دول العالم، وكذا من خلال دخولها عالم التمثيل وظهورها بفيلم ''غزية''.

وتقوم لبنى أزبال، ونسرين الراضي في فيلم آدم بدور البطولة، حيث يحكي عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي.

وتم تصوير فيلم ''آدم'' في مدينة الدار البيضاء سنة 2018 ، وهو من إنتاج نبيل عيوش وهو إنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، حيث اشتركت ثلاث شركات تمثلان ثلاث دول وهي "شركة عليان للإنتاج" من المغرب، وشركة "Les Films du Nouveau Monde" من فرنسا، وشركة "Artémis" من بلجيكا.

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يُذكر أنَّ الفيلم حاصل على دعم المركز السينمائي المغربي وسيتم عرضه بجميع دور السينما في المغرب أواخر 2019 وأوائل عام 2020.

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