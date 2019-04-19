يسرا وليلى علوي يلتقطان الصور مع فرقة الصعيد في الأقصر

حرصت كل من الفنانة يسرا والفنانة ليلى علوي، على التقاط الصور التذكارية مع الفرقة الصعيدي التابعة لوزارة الثقافة، على هامش فعاليات إزاحة الستار عن آخر تمثال للملك رمسيس الثاني أمام معبد الأقصر.

حضر الاحتفال؛ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، و21 سفيرا من دول عربية وأجنبية على هامش زيارتهم لمدينة الأقصر لحضور الكشف الأثري لمقبرة الصف بالبر الغربي.

يذكر أن الأعمال شملت تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بالصرح الأول لمعبد الأقصر، ليكون بذلك آخر تمثال ضمن ٥ تماثيل للملك رمسيس الثاني، حيث نجحت وزارة الآثار خلال العامين السابقين بتجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول بمعبد الأقصر.

قد يهمك أيضا:ليلى علوي تنفي ظهورها في "كارمن"

الفنانة ليلي علوي تكشف عن سر الحفاظ علي جمالها