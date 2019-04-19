زوج نانسى عجرم يثير الجدل بارتداء روب حمام

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة زوجها فادى الهاشم، طبيب الأسنان اللبناني وهو يرتدى روب الحمام الخاص بها دون أن يدرى.

واستغلت نانسى هذه الفرصة، لتلتقط لزوجها صورة طريفة، بينما يقف فى مواجهة النافذة، مرتديًا روب حمام منقوشا عليه اسم نانسى من الخلف، وتضعها على خاصية Story على حسابها على الإنستجرام، معلقة عليها، قائلة: "عندما يختلط على فادى الأمر فى الصباح..هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبى؟"

يذكر ان نانسى عجرم تستعد لاحياء عدد من الحفلات الغنائية بمناسبة اعياد شم النسيم والفصح.

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