نجمة تركية تفضح زوجها المُغني يونس أوزيافوز

أعلن مُغني الراب التركي الشهير يونس أوزيافوز المعروف باسم "ساجوبا كاجمر" عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، انتهاء زواجه من مغنية الراب التركية الشهيرة إيسن جولير المعروفة بلقب "كوليرا" الذي استمر لمدة 11 عامًا.

وقال أوزيافوز في رسالته "إنتهى زواجي من صديقتي لمدة 20 عام وأعز رفيقة لي وزوجتي لمدة 11 عام إسين جولير، أنا ممتن جدًا لكل شيء أسهمت به وقدمته لي، من الآن فصاعدا كل منا سوف يكون لديه حياة مختلفة تمامًا".

وأوضحت مغنية الراب عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي أنَّها تعرضت للعنف من زوجها السابق يونس، وأدلت بتصريحات هزت وسائل التواصل الاجتماعي بأنَّ زوجها كسر عظامها وتضررت فقرات عمودها الفقري بسبب ضربه لها.

وأضافت المغنية قائلة "هدفي ليس لفت الانتباه، هذه معركتي، لن تستطيعوا فهمي، لقد تحطمت فقرات ظهري وعظمي، أصبحت محطمة لدرجة عدم معرفتي عدد المرات التي ضربني فيها، عظامي مكسورة ومحطمة، حدث لي انزلاق في فقرات ظهري وأصبت بالتمزق، ذقت كل أشكال العنف الجسدي والنفسي".

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