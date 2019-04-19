"أُمّ" تجذب نادين خوري للمشاركة في "جارِ الانتظار"

أنهت الفنانة السورية القديرة نادين خوري تصوير شخصيّتها في لوحة "أمّ" ضمن المشروع الدرامي "جارِ الانتظار" إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- مديرية الإنتاج التلفزيوني وإخراج وضاح شاهين ومدير إدارة إنتاج نهاد خزعة وتأليف عدد من الكتّاب، وسيكون العمل جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل. وتؤدي الفنانة نادين خوري في حلقة "أُمّ" شخصية الأمّ التي تشكل ترميزاً لحالات إنسانية صادقة، ضمن ظروف خاصة. إضافة إلى أن شخصيتها "أم خالد" في هذه اللوحة ستكون مختلفة عن شخصيات الأمّ التي قدمتها سابقاً من خلال فكرة النص، وأسلوب الطرح، وتتابع الأحداث الذي سيحمل في النهاية مفاجأة للمشاهدين. ورغم انشغال الفنانة نادين خوري في تصوير مسلسل "حرملك" في لبنان غير أنها فضّلت المشاركة في هذا المشروع الدرامي بعدما جذبها النصّ، وفكرة الحلقة انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أي مشروع للإنتاج الفني من قبل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي كان لها كبير الأثر في خطواتها، وخطوات العديد من الفنانين السوريين منذ بداياتهم. إضافة إلى سعيها لدعم المواهب والطاقات الشبابية التي تردف الحركة الفنية السورية بالعديد من الوجوه الجديدة التي تمتلك الموهبة والرغبة في النجاح، وتحتاج إليها الدراما أيضاً للاستمرار والتجديد.

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