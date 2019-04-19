المسرح كامل العدد فى أول يوم لعرض مسرحية "يعيش أهل بلدى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح أمس الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي مسرحية " يعيش أهل بلدي " باكورة إنتاجه بعد توليه إدارة المسرح في غياب رسمي لقيادات البيت الفني للمسرح وحضور كثيف للجمهور وعدد من الفنانين، حيث حضرت الدكتورة الفنانة سميرة محسن والفنانون محسن منصور وفتحية طنطاوي وعزة لبيب . مسرحية " يعيش اهل بلدي " من تأليف وأشعار محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي وبطولة أحمد سلامة ومحمد رضوان وانتصار وزكريا معروف وضياء الدين زكريا وهالة سرور ومريم البحراوي وهاني حافظ وندي عفيفي وايهاب ناصر، وديكور وأزياء الدكتور صبحي السيد وموسيقي وألحان علي سعد وتصميم استعراضات محمد عبدالصبور . المسرحية تدور حول الولاء والانتماء إلى الوطن من خلال زعيم جديد يتولى أمور دولة ويتطلع إلي التطوير والتقدم والنهضة من خلال سواعد شعبه، ويحاول جاهدا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ونص تلك المسرحية هو الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مجال المسرح الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .

نجوم مسرحية يعيش اهل بلدي

تحية الجمهور في المسرح Advertisements

مسرحية يعيش اهل بلدي

احمد سلامة ومحمد رضوان في مسرحية يعيش اهل بلدي

عاصم نجاتي في افتتاح المسرحية

جانب من افتتاح العمل المسرحي

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