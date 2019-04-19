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شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين بـ 3 شخصيات فى البوستر الرسمى لـ"البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى البوستر الرسمى لمسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، الذى تنافس به ضمن السباق الرمضانى المقبل، ويظهر فى الأفيش تجسيد مى 3 شخصيات متنوعة ضمن أحداث المسلسل.
البرنسيسة بيسة
مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج اكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد وآخرين.
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