شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 أفلام تطرح اليوم فى دور العرض السينمائية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذ كنت من متابعى السينما العالمية وتنظر الذهاب إلى السينمات فى أوقات الإجازات، يطرح اليوم 19 أبريل الجارى، 3 أفلام جديدة، نرصدها لكم فى السطور التالية.

الفيلم الأول هو Under the Silver Lake، تدور قصته حول سام هو فى الـ33 من عمره والذى يغيب عن الوعى ويجد امرأة غامضة تدعى سارة، تمرح فى حمام سباحة شقته، وعندما تختفى يبدأ فى بحث سريالي عبر لوس أنجلوس لفك سر اختفائها، ما أدى به إلى أحداث مليئة بالغموض والفضيحة والتآمر فى مدينة الملائكة.

الفيلم من بطولة اندرو جارفيلد، وسيدني سويني، وتوبير جريس، ورايلي كيو، وجيمى سيمبسون، وألي ماكدونالد، وكالي هيرنانديز، وريكي ليندهوم، وزوسيا ماميت، وجريس فان باتن، ومن تأليف وإخراج ديفيد روبرت ميتشل.

الفيلم الثانى هو Fast Color، من بطولة جوجو مبثا-رو، لورين توسان، ديفيد ستراثيرن، سانية سيدني، كريستوفر دينهام، ليفي مارتينيز، جيرمين واشنطن، ريان بيجاي، تاسوس هرنانديز، ومن إخراج جوليا هارت، وتأليف جوردان هورويتز.

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ويدور الفيلم حول إجبار امرأة على الهرب عندما تكتشف قدراتها الخارقة، بعد سنوات من تخليها عن عائلتها.

الفيلم الثالث Little Woods، من بطولة ليلي جيمس، تيسا طومسون، لوك كيربي، لانس ريديك، إليزابيث ماكسويل، لوسي كريستيان، روشيل روبنسون، مرجانة شو، ومن تأليف وإخراج نيا دكوستا.

الفيلم تدور قصته حول شقيقتين، أولس و ديب، اللذين يعملان خارج إطار القانون لتحسين حياتهما، ولسنوات عديدة ساعدت "أولس" بصورة غير مشروعة سكان مدينة داكوتا الشمالية النفطية في الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية الكندية، ولكن عندما تتابعها السلطات تخطط للتخلى عن حملتها .