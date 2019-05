شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لقطات جديدة لفيلم Hobbs & Shaw وصراع جونسون وستاثام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاذ العالم أسهل من تعاونهم معاً، هكذا عرضت شركة Universal Pictures، التريلر الجديد لفيلم Hobbs & Shaw، فى إشارة إلى صعوبة تفاهم الممثل داووين جونسون وجايسون ستاثام فى تنفيذ مخططاتهم وإنقاذ العالم من إدريس إلبا، والمقرر عرضه فى 2 أغسطس القادم.

وحقق التريلر الجديد الذى كشفت عنه الشركة المنتجة، أكثر من مليون و350 ألف مشاهدة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساب الشركة الرسمى، والذى ظهر فيه الثنائى اثناء مقاومتهم للقوى الأخرى فى محاولة لإيقاف إدريس إلبا.

ومن المقرر أن تشتق أحداث الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.









يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

