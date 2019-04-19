- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لقطات جديدة لفيلم Hobbs & Shaw وصراع جونسون وستاثام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاذ العالم أسهل من تعاونهم معاً، هكذا عرضت شركة Universal Pictures، التريلر الجديد لفيلم Hobbs & Shaw، فى إشارة إلى صعوبة تفاهم الممثل داووين جونسون وجايسون ستاثام فى تنفيذ مخططاتهم وإنقاذ العالم من إدريس إلبا، والمقرر عرضه فى 2 أغسطس القادم.
وحقق التريلر الجديد الذى كشفت عنه الشركة المنتجة، أكثر من مليون و350 ألف مشاهدة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساب الشركة الرسمى، والذى ظهر فيه الثنائى اثناء مقاومتهم للقوى الأخرى فى محاولة لإيقاف إدريس إلبا.
ومن المقرر أن تشتق أحداث الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.
يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. لقطات جديدة لفيلم Hobbs & Shaw وصراع جونسون وستاثام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.