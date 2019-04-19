شكرا لقرائتكم خبر عن الأب والابن من مارفل إلى الواقع.. علاقة وطيدة بين Iron Man و Spiderman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة وطيدة جمعة بين الممثل العالمى روبرت داونى صاحب شخصية Iron Man، والممثل توم هولاند صاحب شخصية Spiderman، قبل عرض الجزء الأخير من سلسلة Avengers، الذى يأتى بعنوان Avengers: Endgame، والمقرر طرحه فى 26 إبريل المقبل.

واستعاد Iron Man، ذكرياته مع هولاند، بصورة أعاد نشرها عبر حسابه منذ قليل، جمعت الثنائى فى 4 إبريل الجارى، ممسكين بشهادة ستارك إندستريز.

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ووجه داونى، رسالة حب إلى هولاند فى الصورة التى نشرها للمرة الثانية خلال 10 إيام، والتى اثار بها شكوك عشاق عالم مارفل، الذين رجحوا أستكمالهم لأحداث الجزء الجديد للنهاية، ودورهم الكبير فى محاربة الشرير "ثانوس" وحماية كوكب الأرض.

العلاقة الوطيدة التى جمعت بين الثنائى شبها بعض المتابعين بعلاقة الأب والأبن، التى ظهرت فى احداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، فى إشارة الى الجملة الشهيرة التى قالها هولاند "لا أشعر اننى بحالة جيدة يا سيد ستارك"، بعد تورطه فى الصعود للفضاء داخل مركبة ثانوس.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.