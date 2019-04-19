شكرا لقرائتكم خبر عن الأب والابن من مارفل إلى الواقع.. علاقة وطيدة بين Iron Man و Spiderman والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة وطيدة جمعة بين الممثل العالمى روبرت داونى صاحب شخصية Iron Man، والممثل توم هولاند صاحب شخصية Spiderman، قبل عرض الجزء الأخير من سلسلة Avengers، الذى يأتى بعنوان Avengers: Endgame، والمقرر طرحه فى 26 إبريل المقبل.
واستعاد Iron Man، ذكرياته مع هولاند، بصورة أعاد نشرها عبر حسابه منذ قليل، جمعت الثنائى فى 4 إبريل الجارى، ممسكين بشهادة ستارك إندستريز.
ووجه داونى، رسالة حب إلى هولاند فى الصورة التى نشرها للمرة الثانية خلال 10 إيام، والتى اثار بها شكوك عشاق عالم مارفل، الذين رجحوا أستكمالهم لأحداث الجزء الجديد للنهاية، ودورهم الكبير فى محاربة الشرير "ثانوس" وحماية كوكب الأرض.
العلاقة الوطيدة التى جمعت بين الثنائى شبها بعض المتابعين بعلاقة الأب والأبن، التى ظهرت فى احداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، فى إشارة الى الجملة الشهيرة التى قالها هولاند "لا أشعر اننى بحالة جيدة يا سيد ستارك"، بعد تورطه فى الصعود للفضاء داخل مركبة ثانوس.
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب والابن من مارفل إلى الواقع.. علاقة وطيدة بين Iron Man و Spiderman لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.