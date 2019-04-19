شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين وتونس ولبنان تحصد جوائز مهرجان "قابس سينما فن" بحضور هند صبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الدول الثلاث تونس وفلسطين ولبنان جوائز الدورة الأولى من مهرجان " قابس سينما فن " الذي ترأسه شرفيا النجمة هند صبري التي حضرت حفل الختام وشاركت في توزيع جوائزه، وفاز بالجائزة الأولى في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة فيلم " قبل أن تشفي" للمخرج نديم حبيقة لدولة لبنان، بينما فاز بتنويه خاص في نفس المسابقة الفيلم التونسي " الحال زين يا للا ؟ " لرباب مباركي .

أما الجائزة الأولى في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية فحصل فيلم " طرس رحلة الصعود المرئي " لغسان حلواني من لبنان علي الجائزة الأولى، كما توج فيلم "بين ثناياها" للفريق المتكون من نهاد رحماني، سميحة العجال، نسرين دهمان وأنور بلخير بجائزة أول مسابقة للأفلام 360° في تونس المبرمجة ضمن فعاليات أفلام الواقع الافتراضي لقابس سينما فن 2019 أما في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فاز فيلم " مفك " لبسام جرباوي من فلسطين .

وبذلك يكون قد اسدل الستار علي فعاليات الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن بعد أن عاش جمهور قابس على وقع السينما البديلة و التجارب الشابة والتعبيرات الفنية و التشكيلية المعاصرة و فنون الفرجة والواقع الافتراضي وكانت مصر قد شاركت بفيلم " ليلي خارجي " الذي عرض في افتتاح المهرجان للمخرج أحمد عبد الله وبطولة مني هلا وكريم قاسم .



الدورة الاولي من مهرجان قابس



الفائزين بجوائز الدورة الاولي



توزيع الجوائز بالمهرجان



تونس ولبنان وفلسطين حصدن الجوائز



جانب من حفل الختام علي الريد كاربت

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جانب من حفل الختام والجزوائز



جانب من حفل الختام



سيلفي لهند صبري مع الجمهور



فيلم مفك فاز بالجائزة الاولي



هند صبري في ختام الدورة الاولي