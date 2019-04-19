شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان على ظهر حصان لتشويق جمهوره لعمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يضيع النجم محمد رمضان لحظة واحدة، إلا وهو يسعى لتقديم كل ما هو جديد لجمهوره، منذ بداية العام الحالى بدأ بواحدة من أقوى أغنيات العام وهى "مافيا"، مرورا بمجموعة من الأغنيات التى نجحت نجاحا كبيرا، وحتى "أقوى حفل فى مصر"، والتى شهدت نفس نجاح الأغنيات .

ويواصل رمضان حاليا تصوير مسلسل "زلزال"، الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، مع مجموعة من النجوم، ولكن هل يفاجئ رمضان جمهوره بشىء جديد قبل الموسم الرمضانى، خاصة بعد ظهوره بالحصان.



محمد رمضان

محمد رمضان نشر عبر حسابه صورة أثناء ركوبه "حصان" وهو يقفز به، واكتفى معلقة على الصورة "ثقة فى الله نجاح"، وبجوارها كلمة SOON.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.