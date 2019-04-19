سبب صدمة ناهد السباعي في "الفيشاوي" و"دوللي" ترد على منتقدي صورها بـ"المايوه".. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن خلال الأسبوع الماضي "إيهاب توفيق يروي موقف مضحك جمعه بفتاة في بداية مشواره، وإنجي وجدان تكشف حقيقة مهاجمتها لمحمد سعد، وسبب صدمة ناهد السباعي في أحمد الفيشاوي، .."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إيهاب توفيق

استضافت الفنانة لطيفة، في حلقة جديدة من برنامجها "حكايات لطيفة" المعروض على قناة DMC، الفنان إيهاب توفيق، والذي أكد أنه عاش تجربة الحب المزيف، وأنه شخص يسامح وينسى، وعن مغامراته العاطفية قبل الزواج، قال "خللي الطابق مستور".

وروى توفيق موقفًا كوميديًا حدث معه في بداية حياته الفنية، إذ كان يتلقى اتصالات كثيرة على تليفون المنزل، قبل ظهور الهواتف المحمولة في ذلك الوقت، مضيفًا: "البنت كان صوتها جميل جدًا، وكل يوم تكلمني، وقالتلي إنها عايزة تقابلني".

وأوضح الفنان، أنه لم يكن لديه وقت لمقابلة هذه الفتاة كون وقته مزدحم، سواء بالدراسة صباحًا أو العمل ليلًا، مضيفًا: "اتفقنا إننا نتقابل الساعة 7 صباحًا في المهندسين، أول ما شفتها كان شكلها غريب، بتقولي إنت إيهاب؟، قولتلها لأ، ومرحتش المكان ده تاني في حياتي".

شيكو وهشام ماجد

حلّ الفنان هشام ماجد والفنان شيكو ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، وسألت إسعاد كل منهما عن الشيء الذي يلفت نظر الآخر في النساء، على أن يجيب كل منهما عن الآخر.

ورد شيكو "اكتر حاجة تلفت نظر هشام في البنت، اللي عندها حسنة ممكن تقفله"، أما هشام فقال عن شيكو "بيحب البنات اللي مش حلوين أوي اللي شكلهم بسيط".

ناهد السباعي

في برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه المذيعة سمر يسري على قناة ON E، كشفت الفنانة ناهد السباعي عن سبب صدمتها في الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت "فيلم اللعبة الأمريكاني، مر بظروف صعبة كتير كان فيه أحمد الفيشاوي واعتذر بعد التصوير بيومين، مش لأسباب إنتاجية لأنه كان واخد 40% من أجره، كان عنده أسبابه لو حابب يطلع يقولها هو يقولها".

وتابعت "اتصدمت لأنه بالنسبة لنا في عيلة فريد شوقي، أستاذ فاروق الفيشاوي كان صديق لوالدي وزي ابن جدي، وأنا صوري وأنا صغيرة أحمد موجود فيها، لأن فيه علاقة أسرية قوية، متخيلتش ان لما يحصل خلاف مع حد من فريق العمل، يقول مش هصور بكرا لأن ده عدم تحمل مسؤولية"، وبسؤالها هل أعاد الأجر الذي تقاضاه، أجابت "عايز تعويض".

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إنجي وجدان

في حلقة جديدة من "حفلة 11"، تحدثت الفنانة إنجي وجدان عن وجود كوميديانات لا يضحكونها، وقالت "مش بحب أغلط في حد أنا ممكن يكون في ممثل مش بيضحكني بس بيضحك غيري، أنا من الناس اللي تلاقيني مبحبش حد يبقى متضايق مني ولا بيموت فيا"، وتابعت "زمان إسماعيل ياسين كان بيضحكني لما كبرت شوية مبقاش بيضحكني، عبدالمنعم مدبولي بيموتني من الضحك".

ونفت أن تكون هاجمت الفنان محمد سعد، موضحة "اللمبي مش بيضحكني، لكن أنا لم أهاجم الفنان محمد سعد، أنا فقط لا أحب كوميديا الإفيهات الزائدة، وقلت في حال عُرض عليّ المشاركة في عمل مثل (اللمبي) لن أوافق، وهذا اختياري، ولا يعني أنني أهاجم محمد سعد لأنه ممثل هايل".

نيللي كريم

اكدت الفنانة نيللي كريم خلال استضافتها في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، إن مشاركتها في الفوازير، كان فاتحة خير عليها.

وتابعت "وقتها مكنتش فاهمة التمثيل ده ايه، كنت فاكرة فقرة راقصة، وكنت بحب فوازير نيللي وشريهان، تخيلت الموضوع سهل هرقص، لما دخلت اكتشفت انه رقص وغنا وخفة دم وتمثيل وقبول، وبعدها اتشتمت جامد أوي لأسباب كتير، مكنتش أحسن حاجة"، مضيفة "أحسن حاجة في الموضوع ان مدام فاتن حمامة رشحتني عشان وجه القمر بعد الفوازير".

غادة عادل

الفنانة غادة عادل قالت خلال استضافتها في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير مع ابنته أسما على قناة ON E، إن الحب هو الاختيار بالقلب لا العقل.

وتابعت "الحب بالقلب طبعًا والشغل وكله، العقل ده دمه تقيل ويقولك اعمل إيه ومتعملش ايه. سيب نفسك"، وردًا أن ذلك قد يعرضها للجرح، قالت "مش مهم هنبسط في الوقت ده حتى لو ضحك عليا، لو فكرت أحافظ مش هنعيش النهاردة، لما يجي بكرا يحلها الف حلال".

دوللي شاهين

استضافت المذيعة راغدة شلهوب، في برنامجها "تحيا الستات" المعروض على قناة النهار، الفنانة دوللي شاهين، والتي علقت على صورها بـ"المايوه البكيني" التي أثارت جدلًا، قائلة: "أنا حرة ولم أقصد استفزاز الجمهور، ولكن أنشر الصور فقط لأنها تعجبني"، موضحة أنها إذا أعجبتها صورة تقوم بنشرها ولا تسأل جمهورها عن رأيهم فيها، "نزلت صورة عجباني، وكل الناس بتلبس مايوه".

وأضافت: "بعمل اللي بدي أعمله، تعجبك أو ما تعجبك، بعمل بلوكات لمن يتجاوز ولا يهمني عدد الفانز"، مضيفة أنه يجب على المتابعين أن يحتفظوا بتعليقاتهم السلبية لأنفسهم.