خاص| ريهام عبدالغفور تكشف حقيقة مقتلها بـ"زي الشمس" وترفض التعليق على أزمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها وافقت على المشاركة في مسلسل "زي الشمس"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، لأنها تظهر من خلاله بشخصية مميزة جدًا.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أقدم شخصية فنانة تشكيلية تُقتل، وهي شقيقة نور التي تلعب دورها دينا الشربيني، وتظهر بالأحداث من خلال الفلاش باك"، مؤكدة أن المخرجة كاملة أبو ذكري تشجع أي فنان على الانضمام لأي عمل تخرجه، ورفضت التعليق على الأزمة الأخيرة التي أدت لانسحاب كاملة من استكمال التصوير.

"زي الشمس" تأليف مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، إخراج كاملة أبو ذكري.

ريهام منشغلة حاليًا بتقديم مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركيه أمام الفنان يحيى الفخراني، بالتبادل مع الفنانة ثراء جبيل، وعن تجربة الفريق المزدوج، قالت إنه أمر يحدث في كل أنحاء العالم، وإنها لجأت لهذا الخيار بسبب انشغالها بتصوير المسلسل لعرضه في رمضان.

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وتابعت "قدمت من قبل مسرحية (الملك لير) مع الدكتور يحيى الفخراني، على خشبة مسرح الدولة، وفيها جسدت دور ابنة لير الصغرى الطيبة (كورديليا)، أما الآن فأقدم دور الابنة الوسطى الشريرة (ريجان)"، مؤكدة أن فرق السنوات والخبرة أدت ألا يعتمد فريق العمل هذه المرة على ملامحها الطيبة، وإسناد دور أصعب لها "أتمنى أكون قدها"، مشيرة لوجود اختلاف أخر وهو وجود إنتاج مادي أكبر، ساعد على زيادة عنصر الإبهار من خلال الملابس والديكور.

وعن تعاونها مع "الفخراني"، قالت "دكتور يحيى أستاذي وخلاني اتعلم التمثيل، لما اشتغلت (الملك لير) أول مرة كنت صغيرة جدًا واتعلمت التمثيل عن طريق الشغل معاه".

"الملك لير" إنتاج كايرو شو، إشراف فني مجدي الهواري، إخراج تامر كرم، بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد عزمي، ثراء جبيل، ناصر سيف، أيمن الشيوي.