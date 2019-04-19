محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 17 أبريل، فيلم "المحارب العربي" بطولة أمير المصري، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه 538 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 1013 جنيهًا فقط.
"المحارب العربي" إخراج أيمن خوجة، بطولة أمير المصري، أيمن السمّان، باتريك فابيان.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الثاني.. "المحارب العربي" يواصل تحقيقه لإيرادات ضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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