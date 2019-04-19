في يومه الثاني.. "المحارب العربي" يواصل تحقيقه لإيرادات ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 17 أبريل، فيلم "المحارب العربي" بطولة أمير المصري، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه 538 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 1013 جنيهًا فقط.

"المحارب العربي" إخراج أيمن خوجة، بطولة أمير المصري، أيمن السمّان، باتريك فابيان.