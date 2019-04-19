تعرف على إيراد"كازانوفا" في يومه الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 17 أبريل، فيلم "كازانوفا" بطولة الفنانة راندا البحيري والفنان إيساف، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه إيراد قُدر بـ 23 ألفًا و745 جنيهًا، ليص إجمالي ما حققه في يومين 44 ألفًا و736 جنيهًا.
"كازانوفا" تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل، بطولة إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد التهامي.
تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات ومصممة أزياء، يتعرضان لموقف يقلب حياتهما رأسًا على عقب.
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