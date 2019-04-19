بطريقة رومانسية.. ديفيد بيكهام يحتفل بميلاد زوجته الـ45

احتفل لاعب كرة القدم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء العالمية، فيكتوريا بيكهام، الـ45 بطريقة رومانسية، في مطعم راقي على ضوء الشموع.
نشر بيكهام صورة لزوجته على حسابه الرسمى على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من سهرتهم الرومانسية، أظهرتها وهى تجلس على إحدى الطاولات وأمامها الشموع تنير المكان. كتب بيكهام على الصورة التالى: “عيد ميلاد سعيد يا ماما فيكتوريا، أتمنى لكَ يومًا رائعًا لأنّك تستحقّين كُلّ هذا الدّلال من أطفالك الصغار، بروكلين وروميو وكروز وهاربر، وبالتّأكيد منّي أيضًا”.
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