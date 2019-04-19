شاهد.. بهاء الدين محمد يوجه لـ أنغام رسالة قاسية

حرص الشاعر إيهاب الدين محمد، على الرد بعدما قالت المطربة أنغام خلال أحد الفيديوهات أنها من قامت بكتابة أغنية "اكتبلك تعهد" مع الشاعر بهاء الدين محمد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "إيهاب" عبر صفحته قائلًا :"الفيديو ده إتبعت لى ومع الأسف مضطر أرد بإختصار.. أولا سميرة سعيد بتقول الحقيقة وفعلا كانت عندها الأغنية ولكن اختلفنا على لحنها وماكانتش سبب زعلنا خالص ولها كل الإحترام وبعدين سمعتها لأنغام وكتبت أكتر من

كوبليه كعادتى وزى مابعمل مع عمرو دياب مثلا ولكن الملحن الفنان إيهاب عبد الواحد كان حيسيب الكوبلية اللى سمعتوه ولكن أنغام أصرت إنه يلحنه".

وتابع :" وقالتلى هو يتعب لأنك كاتب كوبليه هايل وهو ده اللى حصل بالظبط وأنا ماحدش بيقولى أكتب إيه، ولا مطرب ولا مطربة بيقولى أكتب إيه وإلا كانوا عملوا من غيرى شعراء وكان لازم أوضح لأن كلمات أكتبلك تعهد

كانت سبب مهم و أساسى فى نجاح الأغنية مع إحترامى للملحن والمطربة ولكن لن أقبل حد يقول إنه بيشاركنى ف دورى لأن الأغنية دى بالذات غيرت الخريطة والمراكز وأنا شاعر له ٢٥٠٠ أغنية مفيش حد له بصمة فى كلماتى ولا يتدخل فى أفكارى مع إحترامى للجميع وشكرا".

استكمل حديثه قائلًا :" بس غيرتى على موهبتى اللى تعبت فيها سنين لا أقبل التقليل منها لهدف لا أعلمه بس هى مواقف بتعلمنا نكون على حذر.. وأسف بس كان لازم أرد، ولو حد بيدينى أفكار ليه ماعملش مع غيرى كده وطلع نفس المستوى .!!! اللى إتقال ده غلط كبير !!!".