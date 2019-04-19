حرص الشاعر إيهاب الدين محمد، على الرد بعدما قالت المطربة أنغام خلال أحد الفيديوهات أنها من قامت بكتابة أغنية "اكتبلك تعهد" مع الشاعر بهاء الدين محمد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "إيهاب" عبر صفحته قائلًا :"الفيديو ده إتبعت لى ومع الأسف مضطر أرد بإختصار.. أولا سميرة سعيد بتقول الحقيقة وفعلا كانت عندها الأغنية ولكن اختلفنا على لحنها وماكانتش سبب زعلنا خالص ولها كل الإحترام وبعدين سمعتها لأنغام وكتبت أكتر منكوبليه كعادتى وزى مابعمل مع عمرو دياب مثلا ولكن الملحن الفنان إيهاب عبد الواحد كان حيسيب الكوبلية اللى سمعتوه ولكن أنغام أصرت إنه يلحنه".
وتابع :" وقالتلى هو يتعب لأنك كاتب كوبليه هايل وهو ده اللى حصل بالظبط وأنا ماحدش بيقولى أكتب إيه، ولا مطرب ولا مطربة بيقولى أكتب إيه وإلا كانوا عملوا من غيرى شعراء وكان لازم أوضح لأن كلمات أكتبلك تعهد
استكمل حديثه قائلًا :" بس غيرتى على موهبتى اللى تعبت فيها سنين لا أقبل التقليل منها لهدف لا أعلمه بس هى مواقف بتعلمنا نكون على حذر.. وأسف بس كان لازم أرد، ولو حد بيدينى أفكار ليه ماعملش مع غيرى كده وطلع نفس المستوى .!!! اللى إتقال ده غلط كبير !!!".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بهاء الدين محمد يوجه لـ أنغام رسالة قاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.