بعد سبع سنوات جايسون موموا يتخلي عن لحيته.. تعرف على السبب

نجح الممثل الأمريكي جايسون موموا، في لفت الانتباه إليه عندما قام بحلق لحيته للمرة الأولى منذ 7 سنوات، من أجل توعية الناس بضرورة الحد من استخدام البلاستيك وإنقاذ كوكبنا، ولم يجد طريقة لجذب انتباه متابعيه سوي

بتلك الخطوة الجريئة.

نشر "موموا" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يحلق لحيته بحماس، وأشار إلي ضرورة استخدام الألمونيوم الذي يعاد تدويره

بدلا من البلاستيك، من أجل أطفالنا، ومن أجل إحداث التغيير الإيجابى المطلوب لإنقاذ الكوكب والمحيطات والأنهار والأراضى حول العالم.جدير بالذكر أن آخر أعمال جايسون موموا هو فيلم "Aquaman"، وشاركه البطولة آمبر هيرد، نيكول كيدمان، باتريك ويلسون، دولف لاندجرين، وليام دافو، تأليف ويل بيال، وإخراج جيمس وان.