شاهد.. أصالة لـ"أحلام": سامحيني والأخيرة ترد

كشفت المطربة أصالة، عن وجود خلافات بينها وبين صديقتها المطربة أحلام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت أصالة في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"أحلام ياعزيزتي دائماً.. خلّلي الّلي بيننا بيننا، ومابدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، الّلي بيننا بيننا، ومابدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص،أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً ) وخلص". فيما ردت أحلام عليها قائلة:"وحياة تاجي سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بغني بضمير".. Advertisements

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