ميريام كلينك: هذا أجري للحفلة الواحدة و”مافي زبطيا وكرمالنا ومدري شو”

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ​ميريام كلينك​ عن اجرها للحفلة الواحدة، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”باخد عكل حفلة ١٠٠٠٠ دولار ٥ ٠٠٠ عالعقد و٥٠٠٠٠ قبل صعودي عالمسرح اقل ما حدا يدقلي وشكرا … ما في زبطيا وكرمالنا ومدري شو … ١+١=”.



ومن ناحية أخرى كانت طرحت كلينك مؤخراً أغنية على صفحتها الخاصة عنوانها “فوّشني بحبك”، ويقول مطلعها : فوشني بحبك فوشني ..يا حبيبي ريتك تقبشني أنا عالقسوة ما معودة ..يا حبيبي ضلك نغنشني الحنونة أملاك خاصة..وانتا ما خصك فيها إذا بتطلّع فيها ..بحرق ضيعة وما فيها”.

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