الظهور الاول لـ أحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة إنفصالهما

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - نشر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً جمعته بزوجته ​ندى كامل​ أثناء زيارته لوالده الممثل فاروق الفيشاوي في كواليس مسرحيته التي تعرض حالياً “الملك لير” مع الممثل يحيى الفخراني.

ويعد هذا الظهور هو الأول علنياً لهما بعد إنتشار العديد من الشائعات مؤخراً عن إنفصالهما، والتي إنطلقت من رسالة كتبتها زوجته عبر صفحتها الخاصة له معلنةً عن إجراءات الطلاق، الامر الذي عاد ونفاه الفيشاوي.