شاهد.. نائبة جزائرية تبكي بحرقة وتتحدث عن محاولة تعريتها!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - قالت النائبة الجزائرية فوزية طهراوي دومة، إنها تعرضت لمحاولة التعرية، وخلع حجابها، من قبل شاب ووالده لم تحدد هويتهما.

وظهرت النائبة الجزائرية في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة، متهمة الشاب ووالده بالتعرض لها، بينما كانت تطلع على معاناة مواطنين في أحد الأحياء.

وأشارت البرلمانية في مقطع الفيديو إلى أن من تعرضوا لها ينتمون لعائلة مترفة، ووصفتهم بالطغاة المتجبرين، مطالبة بحبس المعتدين، وأخذ حقها منهم.