كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - قالت النائبة الجزائرية فوزية طهراوي دومة، إنها تعرضت لمحاولة التعرية، وخلع حجابها، من قبل شاب ووالده لم تحدد هويتهما.
وظهرت النائبة الجزائرية في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة، متهمة الشاب ووالده بالتعرض لها، بينما كانت تطلع على معاناة مواطنين في أحد الأحياء.
وأشارت البرلمانية في مقطع الفيديو إلى أن من تعرضوا لها ينتمون لعائلة مترفة، ووصفتهم بالطغاة المتجبرين، مطالبة بحبس المعتدين، وأخذ حقها منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نائبة جزائرية تبكي بحرقة وتتحدث عن محاولة تعريتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.