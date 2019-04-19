شاهد.. موديل روز ومحبة الناس!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - تحدثت الفاشينستا السعدية المعروفة باسم الموديل روز عن اهمية السوشيال ميديا في حياتها خاصة وان عدد متابعيها تخطى العشرة مليون.
وقالت الموديل السعودية، خلال مقابلة، انها سعيدة بمشاركة يومياتها مع الناس وان تكون تحت الاضواء.
وعن كيفية وصولها الى هذا العدد الكبير من المتابعين، قالت الموديل روز “رزقة من ربنا ومحبة الناس شيء حلو والحمدلله ربي يحبي ويحبب خلقه فيني”.
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