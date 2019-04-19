هل شاهدت ابنة الفنان حسين فهمي الفاتنة من زوجته الأولى؟.. صورة نادرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
لا يعرف عدد كبير من الجمهور أن للفنان المصري حسين فهمي ابنة أخرى غير ابنته منة، والتي أنجبها من زوجته ميرفت أمين.
حسين فهمي تزوج في بداية حياته من سيدة اسمها نادية محرم من خارج الوسط الفني، وأنجب منها فتاة اسمها «نائلة» وشاب اسمه محمود، وظهر معها بأحد المجلات في الثمانينات، وكانت برفقتهما زوجته الأولى.
نائلة ابنة الفنان حسين فهمي، تخرجت من كلية العلوم السياسية، وتعيش خارج مصر، بينما لاحظ الجمهور جمالها الخلاب، وشبهوها بالفنانة نانسي عجرم.
حسين فهمي تزوج بعد انفصاله عن زوجته الأولى من الفنانة ميرفت أمين ولكنه انفصل عنها بعد قصة حب كبيرة تحدثت عنها الصحافة لأعوام، وبعد أن أنجب ابنته منة.
حسين تزوج أيضا عام 2007 من الفنانة لقاء سويدان، وانفصل عنها بعد 5 سنوات عام 2012، ودخل معها في قضايا ومشاكل بسبب نفقتها ومؤخر صداقها، والذي بالفعل حصلت عليه لقاء، ثم تزوج بعدها حسين من رنا القصبي، وانفصل عنها أيضا.
الفنان المصري ذكر مؤخرا في لقاءات صحفية له أنه تعب من كثرة الزواج والطلاق، وأن الزواج أصبح خارج حساباته حاليا، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب انتهاء زواجه في ساحات القضاء.
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