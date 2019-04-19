تعرف على سعر إطلالة بريانكا شوبرا الأخيرة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

جذبت الأيقونة الهندية بريانكا شوبرا وملكة جمال العالم السابقة، الأنظار خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية في يوم حافل بمدينة نيويورك.

شاركت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا في عرض الافتتاح لمسرحية “Burn This” بمسرح هدسون Hudson في برودواي يوم الاثنين 15 أبريل بإطلالة ذات لون أصفر فاتح من مجموعة Chanel لربيع 2018.

السيدة جوناس ارتدت بالحفل سترة بأكمام قصيرة صفراء تتعدى قيمتها (5، 800 دولار) فوق قميص أبيض وتنورة صفراء متطابقة مقابل 6، 100 دولار، وكلها من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة.

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نجمة” ماري كوم” أكملت المظهر بحقيبة صغيرة صفراء من شانيل (4500 دولار) حذاء شفاف طويل (1350 دولارًا)، وهي اطلالة تتخطى في تكلفتها 18 ألف دولار.

قبل أن ترتدي ملابسها من شانيل، شوهدت شوبرا أيضا في شوارع نيويورك في معطف صوف طويل مع قميص أبيض قصير وبنطلون جينز ضيق.

في سياق مختلف، كشف الثنائي نيك جوناس وبريانكا شوبرا الذي تزوجا في ديسمبر 2018، وبعد ستة أشهر، أنهما ليسا في عجلة من أمرهما لتوسيع الأسرة عبر ضم “أعضاء” جدد.

في محادثة مع Extra، قال مغني فريق Jonas Brothers إنه ليس في منافسة مع شقيقه وخطيبته صوفيا ترنير Sophie Turner سواء بحفل زفاف أفضل - أو من ينجب أطفال أولًا، وقال جوناس، 26 عامًا، عن تأسيس عائلة مع زوجته”نحن نأخذ وقتنا”.