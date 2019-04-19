فيديو.. ما سر لياقة النجم همايون سعيد؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يحرص الكثير من الناس على فقدان الوزن الزائد، لكنهم لا يريدون التخلي عن الأطباق المفضلة لديهم، نفس القضية يعاني منها نجوم بوليوود والمشاهير الباكستانيين مثل همايون سعيد ومروة حسين وعلى ظفر.

النجم الباكستاني همايون سعيد الذي يحرص على نيل إعجاب جمهوره ومتابعيه بمظهره الجسدي قد شارك مقطع فيديو على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي Instagram، والذي يمثل مصدر إلهام للذين يرغبون في الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، طلب همايون سعيد من المعجبين أن يكونوا لائقين وأن يبدو صغارًا على الرغم من تقدمهم في السن، لذلك قام بمشاركة الفيديو على الشبكة الاجتماعية.

قام نجم “Jawani Phir Nahi Ani” البالغ من العمر 47 عامًا بنشر المقطع الذي يظهر فيه وهو يمارس تمارين رياضية قوية، معلقًا “أني مولع بتناول برياني والنيهاري، يجب الآن أن أقوم بهذا العمل لأبدو مناسب للفيلم الجديد”.

على جبهة العمل، يعمل المنتج والممثل همايون سعيد حاليًا على مشروعين جديد.كما لعب سعيد دورًا كبيرًا في إحياء صناعة السينما الباكستانية، غير أنه حاصل على الرقم القياسي لأعلى الأفلام الباكستانية ربحًا على الإطلاق. وكان فيلمه الأخير “جواني فير ناهي آني 2” حقق نجاحًا هائلًا في شباك التذاكر.