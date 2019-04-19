مخرج شهير ينفي صنع فيلم عن ابن سيف علي خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفى المخرج السينمائي الحائز على الجوائز الوطنية مادهور بهانداركار التقارير التي تفيد بأنه يصنع فيلمًا عن الممثل سيف على خان ونجل كارينا كابور خان، تيمور على خان.

كان المخرج قد تعرض لسؤال يطلب منه توضيح حقيقة انشغاله بفيل جديد يتناول السيرة الذاتية للنجم سيف على خان ونجله، خلال حضوره فعالية ثقافية وحفل إطلاق كتاب لمصممة المجوهرات فرح خان على - حياة مرصعة بالمجوهرات في مومباي، الخميس 18 ابريل.

تيمور أحد الأطفال المشهورين وهو الفتى ذو العينين الزرقاء المفضل لـ باباراتزي في مومباي، وتتواصل صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به من حين لآخر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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في أواخر العام الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن بهانداركار قد سجل فيلم “تيمور” كعنوان فيلم، مما أثار شائعات بأن فيلمًا عن طفل عمره عامين قد يكون قيد الإعداد.

ومع ذلك، قال بهانداركار “لا. إنه لا شيء من هذا القبيل. تحتفظ شركتي للإنتاج بتسجيل العناوين، لذلك هناك العديد من العناوين، التي لا تدل على أننا نصنع فيلما الآن. “

في الآونة الأخيرة، أعلن منظمو جوائز Master Deenanath Mangeshkar أن بهانداركار سيحصل على جائزة خاصة لمساهمته في السينما الهندية.