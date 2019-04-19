تايلور سويفت من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عام 2019

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية الشابة تايلور سويفت، غلاف مجلة TIME الأمريكية لأكثر الأشخاص تأثيرًا في عام 2019، وارتدت الفنانة فستانا بسيطا زهري اللون أظهر جمالها وبراءتها.

وكان آخر ألبوم لتايلور سويفت كان عام 2017 تحت عنوان “Reputation”، وحقق العديد من الجوائز العالمية أشهرها جرامي لأفضل ألبوم بوب، كما حصلت مشاهدته عبر موقع “يوتيوب” على أرقام قياسية.

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وعلى جانب أخر، كان منزل المطربة العالمية قد تعرض للاقتحام​، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 2 إبريل، وذلك أثناء مطاردة الشرطة للسيارة حيث تبين أنها مسروقة، بحسب موقع جريدة الديلي ميل البريطانية.

وأكدت الشرطة في مدينة هوبكينتون بولاية رود آيلاند، أنها بدأت مطاردة السيارة المسرعة، وذلك قبل أن تصطدم بباب منزل سويفت الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار، لكن الأخيرة لم تكن موجودة فيه.

ومع الحادث هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل السائق شكيم إدوين لويس (19 عامًا)، مع كاجاي كوريا (18 عامًا) وقاصر يبلغ من العمر 16 عامًا إلى المستشفى، بينما فرّ آخر، وهو تاكوان نيالي (18 عامًا)، من مكان الحادث ولكن عثر عليه لاحقًا ولم يصب بأذى.