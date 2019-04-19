سامح حسين يظهر في جزء ثانٍ من القبطان عزوز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل النجم المصري سامح حسين، والذي يحمل اسم “القبطان عزوز” ، الجزء الثاني من العمل، والذي من المقرر أن يعرض فى رمضان القادم 2019.

والجزء الثانى من العمل هو مسلسل أطفال ويشارك سامح حسين البطولة في العمل بيومى فؤاد، ومارتينا عادل، إيمان السيد، أحمد حلاوة، محمد ثروت، ومن تأليف أحمد أمين، ومن إخراج أيمن محمد.

وعلى جانب أخر، أعرب سامح حسين، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية على مسرحية الأطفال “جحا”، متمنيا عرضها فى جميع المحافظات، وكشف عن التحضير لمسرحية أخرى باسم “خليك متفائل”، كاشفا عن عرضها على المسرح القومى خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وكان الفنان المصري قد شارك جمهوره في صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سامح ظهر في الصورة وهو في الجيم، حيث كان يمارس تمارين رياضية، وعلق على الصورة وكتب: «مين اللي هيقول عاش يا وحش».

الفنان المصري أضاف صور جديدة وهو في لوك جديد، حيث أطال شعره ولحيته قليلا، مما أعطاه جاذبية من نوع خاص، وأعطاه قوة.