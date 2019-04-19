وضع تمثال للمغني جوني كاش في الكونجرس الأمريكي

سيوضع تمثال لأسطورة موسيقى الكانتري جوني كاش داخل مبنى الكابيتول الذي يضم الكونجرس الأمريكي.

جاء ذلك بعدما قررت ولاية أركنسو التي ينحدر منها تغيير تمثاليها الحاليين المثيرين للجدل والمرتبطين بنظرية تفوق البيض.

وتضع كل ولاية أمريكية تمثالين في قاعة التماثيل "ستاتواري هال" الكبيرة الواقعة داخل مبنى الكابيتول الذي يضم الكونجرس الأمريكي.

وأثار التمثالان الراهنان العائدان إلى ولاية أركنسو جدلاً وانتقادات كبيرة على خلفية حركة مطالبة بإسقاط كل رموز الولايات المنضوية في الكونفدرالية التي دافعت عن العبودية خلال حرب الانفصال.

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وكانت أركنسو من بين هذه الولايات، وأعلنت أنها ستستبدل أحد التمثالين السابقين بتمثال لجوني كاش المغني الأسطوري الذي غنت أعماله أجيال عدة.

وتوفي جوني كاش صاحب أغنية "آي ووك ذي لاين" عام 2003 في ناشفيل.

أما التمثال الثاني فسيكون لدايزي بايتس، وهي صحفية سوداء أمريكية من الشخصيات البارزة في النضال من أجل نيل الحقوق المدنية، بنتيجة تصويت تم في مجلس الشيوخ في أركنسو.

ولعبت بايتس دوراً كبيراً في نضال 9 تلاميذ سود من ليتل روك لينضموا إلى مدرسة ثانوية في عاصمة أركنسو إلى حيث أرسل الرئيس أيزنهاور الجيش عام 1957 للسماح بدخولهم المدرسة.

وسيسحب تمثالا جيمس بول كلارك وهو سيناتور وحاكم لولاية أركنسو دعّم بقوة الفصل العنصري في مطلع القرن الـ20، وأوريا روز وهو محام دعم الكونفدرالية.