احمد الفيشاوي في أول ظهور مع زوجته بعد إشاعة انفصالهما

في أول ظهور لهما بعد إشاعة انفصالهما، حضر الفنان أحمد الفيشاوي برفقة زوجته ندى كامل مسرحية “الملك لير” التي يشارك فيها والده النجم فاروق الفشاوي لأجل دعمه.

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ونشر “الفيشاوي” على حسابه على انستغرام، صورتين من كواليس اللقاء حيث ظهر في صورة الى جانب والده فاروق الفيشاوي والنجم يحيى الفخراني. وصورة أخرى برفقة زوجته.

وكانت الاشاعات قد طالت احمد وزوجته ندى كامل بعد عام على الزواج. وان الاخيرة بدأت بإجراءات الطلاق منه رافضة الإفصاح عن الاسباب.

من جهته، نفى أحمد الفيشاوي الاخبار التي ترددت حول انفصاله عن زوجته وقال في تصريحات ان الانفصال إشاعة.